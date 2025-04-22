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Ticaret Bakanlığı’ndan Temu Açıklaması Geldi

Son günlerde hızla yayılan söylentilere karşı Ticaret Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama geldi. Temu’nun yasaklanıp yasaklanmadığı sorusuna yanıt arayanların merak ettiği detaylar netleşti. Bakanlık, Temu ile ilgili bir yasaklama kararı bulunmadığını duyurdu. Peki, Temu yasaklandı mı? Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’deki Temu faaliyetlerine dair herhangi bir yasaklama ya da kısıtlama kararının alınmadığı belirtildi. Bu açıklama, Temu’nun yasaklanıp yasaklanmadığı tartışmalarına son noktayı koydu.

YENİ DÜZENLEMELER HAKKINDA

1 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen yurt dışı merkezli e-ticaret platformlarının yerel temsilcilik açması gerekecek. Ticaret Bakanlığı’nın ‘Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği’ aynı tarihte yürürlüğe girmişti. Bu yönetmelikle, e-İthalat yoluyla ülkeye giren ürünlerin sağlık kontrolünün yapılması ve tüketici haklarının korunması hedefleniyor.

YETKİLİLERDEN BİLGİLENDİRME

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine rağmen, Ticaret Bakanlığı yetkilileri bu platformlara bilgi vermiş olsa da Temu ve benzeri şirketler temsilcilik açma konusunda herhangi bir adım atmamış durumda ve Türkiye’nin uyarılarını dikkate almadılar. Bu nedenle 1 Nisan sonrası temsilcilik atamayanların tespiti için çalışmalar yapılmakta. Yönetmeliğe uymayanlara erişim engeli uygulanacağı da açıklandı.

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