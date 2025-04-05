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Ticaret Bakanlığı’ndan Yapılan Açıklamada 455,2 Kg Kokin Ele Geçirildi. Soruşturma Devam Ediyor

İSTANBUL HAVALİMANINDA BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 455,2 kilo kokain yakalandı.

OPERASYON DETAYLARI VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM Ekipleri’nin İstanbul Havalimanı-Kargo-Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi” ifadelerini kullandı. Operasyonla ilgili soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Son dönemde artan uyuşturucu kaçakçılığı olaylarına karşı güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor. İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen bu operasyon, uyuşturucuyla mücadelede önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, benzer operasyonların sürdürüleceğini ve uyuşturucu ticaretine karşı sıfır tolerans politikası izleneceğini vurguluyor.

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