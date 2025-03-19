Ticaret Bakanlığı Önlemleri Enflasyonu Düşürdü

ENFLASYONDAKİ GERİLEME

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, enflasyon konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ticaret Bakanlığı’mızca alınan önlemlerin de etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35,11’e düşmüştür” ifadesini kullandı. Bu açıklama, bölge ekonomisinin ve teknolojik gelişmelerin değerlendirildiği 18. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı’nda yapıldı. Aynı zamanda bu toplantı, Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve dayanışmayı artırmaya yönelik bir iftar programı ile de zenginleştirildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Ramazan öncesi gıda sektörü denetimlerinin aralıksız şekilde devam edeceğini belirten Gürcan, “Vatandaşımızın daha huzurlu bir bayram yaşayabilmesi için 81 ilde denetimlerimiz devam ediyor ve bu denetimleri bayrama kadar da devam ettireceğiz” dedi. Bunu takiben konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, alınan ekonomik tedbirlerin enflasyon rakamlarını sürekli düşürdüğüne dikkat çekerek, “Enflasyonun ve faizlerin peyderpey düşeceğini öngörüyor ve iyimser bir havanın oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz” şeklinde belirtti.

TOPARLANMA SİNYALLERİ

Aydın, vatandaşların alım gücünün artmasını en büyük temenni olarak ifade etti ve “Bu öngörülebilir güven ortamında bunun da sağlanacağına inanıyoruz. Ekonomide ciddi bir toparlanma var” dedi. ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar ise bir ülkenin temel taşlarının ekonomik istikrar olduğu vurgusunu yaparak, “Hiç şüphesiz toplumlara vefalı istikrarlı ve geleceği sağlam bir ekonomi üzerine inşa edilir” şeklinde konuştu. Kacar, Ramazan ayının ülkeye barış ve huzur getirmesini diledi.