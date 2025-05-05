Ticaret Bakanlığı, Piyasa Denetim Raporu Yayınladı

PAZAR DENETİMLERİNE DAİR YENİ VERİLER

Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılı Ocak-Nisan ayları arasındaki piyasa denetim bilançosu açıklandı. Denetim süreçleri çerçevesinde yaklaşık 200 bin firma ve 11,7 milyon ürün incelendi. Bu denetimlerde toplam 1 milyar 25 milyon lira idari para cezası uygulanmış durumda. Bakanlık, piyasalardaki istikrarı korumak ve tüketici haklarını gözetmek için bu denetimleri gerçekleştiriyor.

DENETİLEN SEKTÖRLER VE UYGULANAN CEZALAR

İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü denetim sürecinde otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri gibi alanlarda 41 bin 277 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı fiillerde bulunan bin 107 kişiye toplamda 395 milyon 528 bin 544 lira idari para cezası uygulandı. Öne çıkan cezalar arasında kuyum sektöründeki 16 milyon 500 bin lira, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri için 231 bin 356.250,81 lira, fahiş fiyat için 126 milyon 729 bin 250 lira yer alıyor.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, vatandaşların sözleşmeleri, reklamlar ve ürün güvenliği kapsamında 10 bin 624 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. Bu denetimlerde aykırı eylemlerde bulunan 842 kişiye toplamda 233 milyon 971 bin 852 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, paket tur ve devre tatil sözleşmelerindeki aykırılıklardan dolayı 104 milyon 169 bin 603 lira ceza kesildi.

İSTANBUL’DA UYGULANAN CEZALAR

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 2025 yılının ilk 4 ayında yapılan denetimlerde İstanbul’da 94 bin 425 üründe aykırılık tespit edildi ve bu ürünlere 301 milyon 882 bin 95 lira idari para cezası uygulandı. Diğer illerde de denetimler yapılarak, Antalya’da 1 milyon 780 bin 981 lira, Ankara’da ise bin 467 bin 528 lira ürün denetlendi.

REKABET KURUMU CEZALARI

Rekabet Kurumu, 2024 yılında 223 firmaya toplam 7,7 milyar lira; 2025 yılının ilk 4 ayında ise 58 firmaya 4,4 milyar lira idari para cezası uyguladı. Bu süreçte, gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler sektörlerinde cezalar öne çıktı.