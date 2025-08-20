Ticaret Bakanlığı Reklam Engeli Uyguladı

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN YASA DIŞI REKLAMLARA KARŞI HAMLE

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarıyla ilgili sürdürdüğü mücadelede yeni bir adım attı. Bakanlık, hazırladığı yazılı açıklamada, yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini belirtti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturmuştur. Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alınmıştır.”

Yapılan değerlendirmelerin ardından, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarını yapan sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararı alındı. Ayrıca, bu hesaplar ile yasa dışı bahis ve kumar siteleri hakkında adli tahkikat süreçlerini başlatmak için ilgili kurumlara gerekli başvuruların yapılmasına da karar verildi. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarını koruma, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin bir şekilde mücadele etme ve gençlerin bu tür zararlı etkilerden korunması için çalışmalarını sürdüreceğini de açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında da bilgi verdi. 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 43 şüpheliden 8’inin tutuklandığını belirten Yerlikaya, “Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi” dedi.

Bakan Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti: “Hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheliyi yakaladık. 8’i tutuklandı, 29’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.” Gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaşan Yerlikaya, şüphelilerin internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis oynattığını ve dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirdiğini açıkladı.