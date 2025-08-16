Ticaret Bakanlığı Riskli Ürünleri Açıkladı

RİSKLİ ÜRÜNLER VE ÇOCUK GÜVENLİĞİ

Ticaret Bakanlığı, riskli ürünler konusunda yaptığı denetimlerde yeni bir tehlikeyi kamuoyuna duyurdu. 15 Ağustos’ta gerçekleştirilen açıklamada, özellikle çocukların güvenliğini etkileyen önemli bir uyarı gündeme geldi. Bakanlığın “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, “Alya” markalı çocuk eşofman takımında standartlara aykırı bir kordon ipi belirlendi. Bu tasarım eksikliğinin, çocuklar için yaralanma riski oluşturduğu ifade edildi.

ÜRÜN YASAKLANDI VE STOKLAR TOPLANDI

Bu tespit üzerine bakanlık, belirtilen ürünün piyasaya sürümünü durdurma ve mevcut stokların geri çekilmesi kararı aldı. Bu karar, hem mağazalardaki hem de depolardaki ürünleri kapsıyor. Ebeveynlerin, çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon ve ip detaylarını güvenlik açısından titizlikle incelemeleri, çocuk sağlığı açısından büyük bir önem taşıyor.