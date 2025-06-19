Ticaret Bakanlığı, S.B.’ye ceza verecek

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, Kocaeli Darıca’da boş bir araziye salatalık döktüğü tespit edilen S.B. hakkında 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağını duyurdu. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, meyve ve sebze ticaretinde, ürünleri usulüne uygun imha etmeyen bireyler ve işletmelerin titizlikle tespit edileceğini ve bu kuralları hiçe sayanlara ağır idari ve cezai yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Gürcan, “17 Haziran 2025 tarihinde, sosyal medyada Kocaeli Darıca’da boş bir araziye salatalık döküldüğüne yönelik görüntüler paylaşılınca, Ticaret İl Müdürlüğü derhal inceleme başlatmıştır. Aynı gün yapılan denetimlerde, yaklaşık 250-300 kilogram çürümeye yüz tutmuş salatalığın bu araziye döküldüğü tespit edilmiştir.” diyerek konunun ciddiyetini vurguladı.

KAMYONETİN TESPİTİ VE CEZA

Darca İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, bölgedeki güvenlik kameraları ve belediye görüntüleri incelendi. “34 … ..7” plakalı kamyonetin S.B. adına kayıtlı olduğunu ortaya çıkardı. İncelemeler sonucunda, bayram tatili süresince satışa sunulamayan ve bozulmaya yüz tutmuş salatalıkların bu araçla bölgeye döküldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine, S.B. hakkında işlem yapılarak 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında bir ceza uygulanacağı bildirildi. Ayrıca, usulsüz imha işlemleri nedeniyle ilgili kişi hakkında yasal işlemler de başlatılacak.

Gürcan, Ticaret Bakanlığı olarak ticari düzenin bozulmasına ve piyasa istikrarının tehdit edilmesine karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini ve adil bir ticaret düzeninin oluşturulmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edeceklerini ifade etti.