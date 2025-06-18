Ticaret Bakanlığı, Salatalık Dökme Ceza Verdi

CEZA UYGULAMASI AÇIKLANDI

TİCARET Bakanlığı, Kocaeli Darıca’da boş bir araziye salatalık döktüğü belirlenen S.B.’ye 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya aracılığıyla bu duruma yönelik önemli bir açıklama yaptı. Gürcan, meyve ve sebze ticaretinde ürünlerin usulüne uygun şekilde imha edilmemesi durumunda kişi ve işletmelerin titizlikle tespit edileceğini ve mevzuat çerçevesinde sorumsuz olanlara en ağır idari ve cezai yaptırımların uygulanacağını belirtti.

OLAYIN GERÇEĞİ ARAŞTIRILIYOR

Gürcan, “17 Haziran 2025’te Kocaeli ili Darıca ilçesinde boş bir araziye salatalık döküldüğüne dair sosyal medyada görüntüler paylaşılmıştır. Bu nedenle Ticaret İl Müdürlüğü hemen inceleme başlattı. Aynı gün yapılan denetimler sonucunda yaklaşık 250-300 kilogram çürümeye yüz tutmuş salatalığın döküldüğü tespit edilmiştir.” dedi. Ayrıca, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte güvenlik kameralarının, MOBESE kayıtlarının ve belediye kamera görüntülerinin detaylı olarak incelendiğini ifade etti.

İLGİLİ KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Gürcan, yapılan incelemeler sonucunda, 15 Haziran 2025 gecesi saat 22.36 civarında söz konusu alana giriş yapan “34 … ..7” plakalı kamyonetin S.B. isimli kişi üzerine kayıtlı olduğunu ortaya koyduklarını açıkladı. Ürünlerin, bayram tatili boyunca satışa sunulamayan ve bozulmaya başlayan salatalıklar arasından bu araçla bölgeye döküldüğü anlaşılmıştır. Bununla birlikte, bahsi geçen kişi hakkında idari para cezası uygulanmasının yanı sıra, Darıca Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha işlemleri nedeniyle de gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı bilgisini verdi.

SAĞLAM BİR TİCARET DÜZENİ İÇİN MÜCADELE

Ticaret Bakanlığı, ticari düzeni bozan ve piyasa istikrarını tehlikeye atan her türlü girişime karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecek. Sürdürülebilir, adil ve dengeli bir ticaret düzeninin oluşturulması için gerekli çalışmaları devam ettireceklerini vurguladı.