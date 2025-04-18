Ticaret Bakanlığı, sweatshirt’ü toplattı

DENETİM ADIMLARI KAPSAMINDA BELİRLENEN PROBLEM

Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik ürünlere ilişkin gerçekleştirdiği denetimlerde Beşiktaş Kulübü’nün resmi satış noktası Kartal Yuvası’nda satılan bir çocuk sweatshirt’ünün güvenlik standartlarına uymadığını tespit etti. “Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt” adı verilen ürünün, piyasadan toplanmasına ve satışının durdurulmasına karar verildi.

GÜVENLİK STANDARTLARINA UYUM SORUNU

Bakanlık, açıklamasında söz konusu ürünün çocuk giyimi için geçerli olan TS EN 14682 standardının 3.2.1 maddesine aykırı olduğunu belirtti. Bu madde küçük yaştaki çocuklara yönelik kıyafetlerde şapka, göğüs ya da boyun kısmında işlevsel veya süs amaçlı büzme iplerinin bulunmamasını zorunlu kılıyor. Kartal Yuvası’nda 1.199 TL fiyatla satılan, barkod numarası 8698520840811 olan sweatshirt’ün çevrim içi mağazada “Hepsi satıldı” ibaresiyle stoklarının tükendiği görüldü.

GEÇMİŞTEKİ TOPLATMA KARARLARI

Ticaret Bakanlığı, daha önce Trabzonspor’un TS Club mağazasında satılan “Retro Kapüşonlu Sweat” ve MKE Ankaragücü Store’da bulunan “D. Blue Sweat Shirt” çocuk kıyafetlerinin de güvenlik açısından uygunsuz bularak toplatma kararı almıştı. Bu durum, bakanlığın çocukların güvenliği konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koyuyor.