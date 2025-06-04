Ticaret Bakanlığı Toplatma Kararı Aldı

GÜBİS YENİ İFŞA LİSTESİ AÇIKLADI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden güncel bir ifşa listesi yayınladı. Yapılan denetimlerde özellikle çocuklara yönelik ürünlerde ciddi sağlık riski taşıyan maddelere rastlanması, önemli bir durumu gözler önüne seriyor. Bu bağlamda belirli ürünlerin piyasadan toplatma kararı alındı.

ZEHİRLİ MADDELER İLE EŞLEŞEN OYUNCAKLAR

GÜBİS verilerine göre en dikkat çeken ürün, “Baba” markasına ait olan yumuşak oyuncak (slime) oldu. Laboratuvar analizleri sonucunda üründe şunlar tespit edildi: “Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)”. Bu nedenle söz konusu ürünün piyasadan çekilmesi kararlaştırıldı. Bu durum, çocuk sağlığını tehlikeye atan kimyasalların tespit edilmesi, veliler ve tüketici grupları açısından alarm durumuna geçilmesine neden oldu.

DENETİM SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Denetimler yalnızca oyuncaklarla sınırlı kalmadı; çocuk giyim ürünleri ve bazı temizlik malzemeleri de incelemeye alındı. GÜBİS, tüketicilerin bilinçlenmesi amacıyla güvensiz ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor. Bu durum, toplumda farkındalığı artıracak ve güvenli ürün kullanımını teşvik edecek bir adım olarak değerlendiriliyor.