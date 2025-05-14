Ticaret Bakanlığı, Tüketicileri Uyardı

TÜKETİCİLERİN REZERVASYONDA DİKKAT ETMELERİ GEREKENLER

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yaz tatili ve Kurban Bayramı öncesi paket tur ve otel konaklamalarındaki rezervasyonlarda dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirdi. Bakanlık, yaz mevsiminin ve bayramın yaklaşmasıyla birlikte çeşitli seyahat acentelerinin paket tur ve otel konaklama tanıtımlarında bulunduğunu belirtti. Açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz incelemelere istinaden 2023 yılından itibaren 9 firma hakkında 7 soruşturma raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletilmiş ve 21 firmaya yaklaşık 16 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. 19 firmanın denetimi ise sürmektedir” denildi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bakanlık, tüketicilerin otel ve turizm tesislerinin internet sitelerindeki fotoğrafların ve isimlerin kopyalanarak sunulan cazip tekliflerle mağdur olmamaları için şu hususlara dikkat etmelerini istedi: “- Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi kanallarla gelen tekliflerdeki tesis resimlerinin ve logosunun doğruluğu sorgulanmalıdır. Tercih edilen seyahat acentasının kamu kurumları nezdinde kayıtlı olup olmadığı araştırılmalıdır. Seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığı ile tesislerin kaç yıldız olduğunu www.kulturturizm.gov.tr ve www.tursab.org.tr adreslerinden kontrol edebilirler. Mesafeli satışlarda imzalanan sözleşmelerde seyahat acentasının veya tesisin iletişim bilgilerine yer verildiği kontrol edilmelidir. Ayrıca, sosyal medya yerine seyahat acentasının kendi internet sitesinden alışveriş yapılması önerilmektedir.”

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ FESİH HAKKI

Vatandaşların paket tur sözleşmesini feshetme hakkına sahip olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Tüketiciler, paket tur sözleşmesini rezervasyondan en az 30 gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda ödenecek vergiler dışındaki ücret herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade edilmelidir. Eğer fesih bildirimi 30 günden az bir süre kala yapılırsa, belirtilmişse sözleşme gereği kesinti yapılabilir” denildi.

SEYAHAT SİGORTASI ÖNEMİ

Bakanlık ayrıca, “Paket tur düzenleyicisi, sözleşmenin eksik ifasından kaynaklanan zararlardan sorumludur. Tüketici, kaybedilen tatil zamanı için tazminat talep edebilir. Ayrıca, seyahat acentaları tarafından sunulan iptale imkan tanıyan ihtiyari sigorta seçenekleri tüketiciler için avantaj sağlamaktadır” ifadesine yer verdi.

UYUŞMAZLIKLARDA HAK ARAMA YOLLARI

Uyumsuzluk durumları için de şu bilgilere yer verildi: “- 6502 sayılı Kanun çerçevesinde bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde Tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici mahkemeleri yetkilidir. Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur edip 149 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti’ne, üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilecektir. Dava açmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir.”