Ticaret Bakanlığı, Ürün Denetimlerini Sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünler üzerine denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Yapılan son açıklamada, iki farklı ürünün daha güvensiz bulunduğu ve bunların satışının yasaklandığı, ayrıca piyasadan toplatılmasına karar verildiği bildirildi.

ÜRÜNLERDEN BİRİ GÖRME ENGELLİLER İÇİN RİSK TAŞIYOR

9 Mayıs tarihli duyuruda belirtilen ilk ürün, “Viole & More” markasına ait Bambu Model Reed Diffuser Çubuklu Oda Kokusu (100 ml) oldu. “6600027653261” barkod numarasına sahip bu ürünün, ambalajında bulunması gereken dokunsal uyarı işaretinden yoksun olduğu ifade edildi. Bu eksiklik sebebiyle görme engelliler açısından ciddi bir risk oluşturduğu ifade edilerek, ürünün satışına yasak getirildi.

SAĞLIĞA ZARARLI KİMYASAL BULUNDU

Yasaklanan bir diğer ürün ise Serra Plastik markasına ait oyuncak araba. Yapılan laboratuvar analizlerinde, bu üründe yasal sınırların üzerinde fitalat maddesi tespit edildi. Bilimsel çalışmalarda fitalatın kanserojen etkileri ve kısırlık riski oluşturduğu vurgulanarak, bu sebep ile ürün piyasadan toplatılıyor. Ticaret Bakanlığı, tüketicilere bu tür ürünler hakkında dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunurken, benzer denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. Fitalatlar, plastikleri yumuşatmak ve esnek hale getirmek için kullanılan kimyasal maddelerdir. Bu maddeler genellikle oyuncaklar, ambalaj malzemeleri, temizlik ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde bulunuyor. Dolayısıyla, özellikle çocuk ürünlerinde fitalat kullanımının birçok ülkede sınırlandırıldığı ya da yasaklandığı biliniyor.