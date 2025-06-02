Ticaret Bakanlığı, Ürünleri Geri Çekiyor

SAĞLIĞI KORUMAK İÇİN YENİ DENETİMLER

Tüketici sağlığını koruma amacıyla denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, riskli ürünlerle ilgili güncel bir liste yayımladı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamalara göre, çeşitli kategorilerde bulunan bazı ürünler hem yasaklandı hem de piyasadan geri çekilecek. Bakanlık, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde önemli sağlık riskleri tespit edildiğini bildirdi.

ÇOCUK ÜRÜNLERİNE YÖNELİK RİSKLER

Denetim sonuçları, çocuk giyim ürünleri, oyuncaklar ve belirli temizlik malzemelerinin insan sağlığına zarar verebilecek içerikler taşıdığını ortaya koyuyor. Bu bağlamda, söz konusu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanıyor ve satış noktalarından toplanması için gerekli adımlar atılıyor. Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi yetkisi bulunan kurumlarla iş birliği yaparak bu denetimleri sürdürüyor. Tespit edilen güvensiz ürünler ise düzenli olarak GÜBİS platformunda yayınlanıyor.

PİYASADAN TOPLATILAN ÜRÜNLER

Bakanlık, bu süreçte piyasada bulunan güvensiz ürünlere karşı etkili bir mücadele yürütüyor. Tüketici sağlığına yönelik tehdit oluşturan bu ürünlerin tespiti için yapılan denetimler, genel olarak toplumun sağlıklı bir yaşam sürmesine destek oluyor.