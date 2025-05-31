Ticaret Bakanlığı Uyardı: Hesap Bilgilerinizi Koruyun

Ticaret Bakanlığı, banka hesaplarının başkaları tarafından kullanılmasının dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlara zemin hazırlayabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Bakanlık, son zamanlarda bazı kişilerin banka hesaplarını maddi menfaat karşılığında başkalarına kullandırdığı veya hesap bilgilerini paylaşarak yasa dışı faaliyetlere dolaylı olarak katıldığı vakalara sıkça rastlandığını açıkladı.

OLASI SONUÇLAR

Açıklamada, “Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık, kara para aklama ve benzeri suçların bir parçası haline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Hesap sahibinin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği kabul edilen bu tür işlemler, ilerleyen süreçte ağır mağduriyetlere ve yargı süreci sonunda hapis cezası, idari para cezası ve bankacılık işlemlerine erişimin sınırlandırılması gibi sonuçlara yol açabilmektedir. ‘Ben sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım.’ yönündeki açıklamalar, yasal sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır.” denildi. Ayrıca, banka hesaplarının şahsa özel olduğuna ve her türlü işlemin sadece hesap sahibi tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

BİLGİLERİN KORUNMASI

Hesap bilgilerinin, IBAN numaralarının, banka kartlarının, dijital bankacılık şifrelerinin ve kimlik bilgilerinin kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği belirtildi. Açıklamada, “Bu tür bilgilerin kötü niyetli kişi veya yapılar tarafından kullanılması, hesabın yasa dışı işlemlerde araç haline gelmesine neden olabilmektedir. Bazı kişiler kolay kazanç vaadiyle banka hesaplarını kullanmak isteyebilir. Bu tür tekliflere kesinlikle itibar edilmemeli, hesap sahibi bu işlemlerin hukuki sonuçlarından sorumlu olacağını unutmamalıdır. Bir hesap üzerinden gerçekleştirilen işlemler, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi ve onayı varmış gibi değerlendirilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA YETKİLİ KURUMLARA HABER VERİN

Açıklamada, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddesi gereğince, “kendi adına ancak başkasının hesabına işlem yapan kişilerin bu durumu ilgili finansal kuruluşuna yazılı olarak bildirmemesi halinde hapis veya adli para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği” aktarıldı. Vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaştıklarında derhal bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmenin önemine vurgu yapıldı. “Finansal güvenliğin sağlanmasının, her şeyden önce bireyin kendi sorumluluğunda olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Bakanlık olarak vatandaşlarımızdan bilinçli, dikkatli ve sorumlu şekilde hareket etmelerini, kişisel finansal bilgilerini özenle korumalarını ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasına asla izin vermemelerini önemle rica ederiz.” şeklinde bir bilgilendirme yapıldı.