Ticaret Bakanlığı Uyardı: Kişisel Bilgileri Paylaşmayın

ARTAN YASA DIŞI İŞLEMLER İÇİN SERT UYARI

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda artan yasa dışı işlemlere dikkat çekerek vatandaşları kişisel finansal bilgilerini paylaşmamaları hususunda uyardı. Hesabını başkalarına kullandıranların dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalarla karşılaşabileceği ve ciddi yaptırımlarla yüzleşebileceği vurgulandı. Açıklamada, son dönemlerde bazı kişilerin banka hesaplarını maddi kazanç karşılığı üçüncü kişilere kullandırdığı tespit edildi.

Açıklamada, “Ben sadece hesabımı verdim” şeklindeki ifadelerin yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığı ifade edilerek, hesap sahiplerinin yapılan tüm işlemlerden hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağı hatırlatıldı. Böylece, hesap sahiplerinin ciddi yaptırımlarla karşılaşma riski olduğu belirtildi.

KİŞİSEL BİLGİLERİ KORUMA ÖNEMİ

Bakanlık, banka hesaplarının yalnızca hesap sahibi tarafından kullanılmak üzere tasarlandığını hatırlatarak, bazı bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. Bu bilgiler arasında IBAN numaraları, banka kartları, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgileri yer alıyor. Aksi takdirde, bu bilgilerin kötü niyetli kişilerce yasa dışı işlemlerde kullanılması olasılığı bulunduğuna dikkat çekildi.

COLAY KAZANÇ TEKLİFLERİNE DİKKAT

Bakanlık, bazı kişilerin kolay kazanç vaadiyle başkalarının banka hesaplarını kullanma girişiminde bulunduğunu belirterek, bu tür tekliflere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Açıklamada şu uyarılar yapıldı: “Bir hesap üzerinden gerçekleştirilen işlemler, öncelikle hesap sahibinin bilgisi varmış gibi değerlendirilir. Bu sebeple, hesabın kim tarafından ve hangi amaçla kullanıldığının bilinmesi, bireysel sorumluluğun kaçınılmaz bir parçasıdır.”

CEZAİ SORUMLULUKLAR HAKKINDA BİLGİ

Bakanlık, yapılan açıklamada Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kendi adına ancak başkasının hesabına işlem yapanların bu durumu finansal kuruma yazılı olarak bildirmemesi durumunda hapis ve adli para cezasıyla karşılaşabileceğini hatırlattı.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA BİLDİRİM ÖNEMİ

Vatandaşların, şüpheli durumlarla karşılaştıklarında bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmelerinin kendi güvenlikleri ve toplumun huzuru açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekildi.

KİŞİSEL FİNANSAL GÜVENLİK ÖNEMİ

Son olarak Ticaret Bakanlığı, vatandaşların finansal güvenliklerini sağlamak için dikkatli ve bilinçli davranmaları gerektiğini belirterek, “Kişisel finansal bilgiler özenle korunmalı, üçüncü kişilerle paylaşılmasına asla izin verilmemelidir” çağrısını yaptı.