Ticaret Bakanlığı Uyardı: Kişisel Bilgilerinizi Paylaşmayın

Ticaret Bakanlığı, artan yasa dışı işlemler karşısında vatandaşları kişisel finansal bilgilerini paylaşmamaları konusunda ciddi şekilde uyarıyor. Hesabını başkalarına kullandıran kişilerin, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla karşılaşabileceği, hapis cezaları, para cezaları ve banka işlemlerine erişim kısıtlamaları gibi yaptırımlarla yüzleşebileceği ifade ediliyor. Bakanlık, son dönemde tespit edilen bazı kişilerin banka hesaplarını maddi kazanç karşılığı üçüncü kişilere kullandırmasının endişe verici olduğunu belirtiyor.

Yasal Sorumluluk ve Uyarılar

Bakanlık açıklamasında, “Ben sadece hesabımı verdim” ifadelerinin yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığına vurgu yapılıyor. Hesap sahibi, yapılan her türlü işlemden hukuki ve cezai olarak sorumlu olabiliyor. “Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık, kara para aklama gibi suçların parçası haline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi yaptırımlarla karşılaşabilmektedir” bilgilerinin aktardığına dikkat çekiliyor.

Kişisel Bilgilerin Korunması

Hesapların sadece hesap sahibinin kişisel kullanımı için olduğunu hatırlatan Bakanlık, aşağıdaki bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini belirtiyor:

– IBAN numaraları

– Banka kartları

– Dijital bankacılık şifreleri

– Kimlik bilgileri

Bu bilgilerin kötü niyetli kişilerce kötüye kullanılabileceği ve hesapların kara para trafiğine dahil olabileceği ifade ediliyor.

Kolay Kazanç Uyarısı

Bazı kişilerin kolay kazanç vaatleriyle başkalarının banka hesaplarını kullanmak istediklerini belirtirken, Bakanlık, bu tür tekliflere itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. “Bir hesap üzerinden yapılan işlemler, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi varmış gibi değerlendirilir. Bu nedenle hesabın kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığının bilinmesi, bireysel sorumluluğun bir parçasıdır” ifadesi tekrar ediliyor.

Cezai Sorumlulukların Bilinmesi

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna göre, kendi adı altında ancak başkasının hesabına işlem yapanların durumu yazılı olarak bildirmemesi halinde hapis ve para cezası ile karşılaşabileceği hatırlatılıyor.

Şüpheli Durumlarda Bildirim Zorunluluğu

Vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaştıklarında bankalarını veya ilgili kurumları bilgilendirmelerinin, hem kendi güvenlikleri hem de toplumsal huzur için önemli olduğu vurgulanıyor.

Finansal Güvenlik İçin Bireysel Sorunluluk

Son olarak, Ticaret Bakanlığı, bireylerin finansal güvenliklerini sağlamak için bilinçli ve dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, “Kişisel finansal bilgiler özenle korunmalı, üçüncü kişilerle paylaşılmasına asla izin verilmemelidir” çağrısını yapıyor.