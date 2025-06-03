Haberler

Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu Ele Geçirdi

TİCARET BAKANLIĞI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

Ticaret Bakanlığı, Ağrı’nın Gürbulak Gümrük Kapısı’nda düzenlenen bir operasyonda 1 ton 870 kilogram metamfetamin narkotik maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu önemli operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda ele geçirilen metamfetaminin kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogramı, uyuşturucu madde olarak dikkat çekiyor. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 5 milyar 609 milyon lira olarak belirlendi. Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Lideri Aksakal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları henüz paylaşılmadı.
Haberler

Ankara’da Kaza, 2 Yaralı Bulundu

Sincan'da, kontrolü kaybolan otomobil refüje çarparak takla attı; sürücü ve yolcu hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.