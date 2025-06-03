Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu Ele Geçirdi

TİCARET BAKANLIĞI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

Ticaret Bakanlığı, Ağrı’nın Gürbulak Gümrük Kapısı’nda düzenlenen bir operasyonda 1 ton 870 kilogram metamfetamin narkotik maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu önemli operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda ele geçirilen metamfetaminin kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogramı, uyuşturucu madde olarak dikkat çekiyor. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 5 milyar 609 milyon lira olarak belirlendi. Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.