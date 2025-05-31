Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Yeni Düzenleme Duyurdu!

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TİCARET BAKANLIĞI’NDAN YENİ DÜZENLEMELER

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaret yönetmeliğinde yapılan güncellemeleri sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak, “Haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmıştır.” ifadesini kullandı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının sağlanması ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilan platformlarında yayımlanan taşınmaz ilanlarının dikkatle takip edildiği ve piyasa dengesini bozacak şekilde manipülatif fiyat artışı yapan emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımların uygulandığı ifade edildi. Yeni düzenlemeyle artık sadece emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlara konu olan taşınmazların sahipleri de idari yaptırımlara tabi hale gelebilir.

Bakanlığın açıklamasında şu sözlere yer verildi: “Gelinen aşamada, emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda hazırlanan ve 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmış; ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir.”

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların menfaatlerini koruma ve emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısını sürdürme adına gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini vurguladı.

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