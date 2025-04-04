Ticaret Bakanlığı Yeni Düzenlemeleri Açıkladı. E-Ticaret Platformları İçin Yerel Temsilci Zorunlu. Temu Şu An Yasaklı Değil

YURT DIŞI E-TİCARET PLATFORMLARINA YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye’de internet alışverişinin popülaritesi artarken, yabancı e-ticaret platformları da büyük ilgi görüyor. Son dönemde adı sıkça duyulan TEMU gibi platformlar öne çıkıyor. Ancak Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemeleri, yurt dışı merkezli alışveriş sitelerine odaklanmasına yol açtı. Bu düzenlemelerin yabancı e-ticaret platformları üzerindeki etkisi merak konusu oldu.

TEMU’DAN ALIŞVERİŞ YASAKLANDI MI?

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’nin 30 Ekim 2024 tarihli sayısında yayımlanan yönetmeliğin 5 aylık geçiş sürecinin ardından 1 Nisan’da yürürlüğe gireceği belirtildi. Yurt dışından Türkiye’ye satış yapan firmalara ilişkin değişikliklere de yer verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yurt dışından Türkiye’ye ‘www.ticaret.gov.tr/duyurular’ adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar, Türkiye’de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye’ye satış yapması mümkün olmayacak.”

YENİ KARARLARIN E-TİCARET PLATFORMLARINA ETKİSİ

Yurt dışından alışverişle ilgili yeni kararlar, Ticaret Bakanlığı tarafından alındı. Bu karara göre, Türkiye’de temsilciliği bulunmayan e-ticaret platformları, ülkede faaliyet gösteremeyecek. Söz konusu e-ticaret siteleri, ancak şartları karşıladıkları takdirde yeniden faaliyete geçebilecek.

Yurt dışından alışveriş tamamen yasaklanmadı. Ancak yeni karara göre, bazı sitelerin Türkiye’deki faaliyetleri durdurulabiliyor. TEMU’nun internet sitesi şu anda ülkede aktif olarak kullanılabiliyor. TEMU resmi olarak yasaklanmadı.