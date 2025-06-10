Ticaret Bakanlığı, Yüksek Yakalama Rakamları Açıkladı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ BAŞARILAR

Ticaret Bakanlığı, ocak-mayıs aralığında Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 3 bin 81 farklı operasyon düzenlendiğini ve toplam 26 milyar 449 milyon TL değerinde ticari eşya ile uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan bu yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı’nın kaçakçılık konusunda 2025 yılı ilk 5 ayında önemli ilerlemeler kaydettiği vurgulandı. Gelişmiş analiz teknikleri ve yeni nesil teknoloji altyapıları ile desteklenen bu operasyonlar oldukça etkili sonuçlar doğurdu. Ele geçirilen miktarın, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 95 oranında artış gösterdiği belirtildi.

MAYIS AYINDAKİ YAKALAMALARA DİKKAT

2025 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlar sırasında ise geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 140 artışla 9 milyar 903 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu unsuru ele geçirildi. Bu rakam, tek bir ay içinde kaydedilen en yüksek yakalama tutarlarından biri oldu. Yılın ilk 5 ayındaki operasyonlardan elde edilen kaçak eşyalar arasında 15,2 ton uyuşturucu, 79 milyon 425 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki, 33 milyon 334 bin adet tekstil malzemesi ve 20 milyon 47 bin adet çeşitli eşya yer aldı.