Ticaret Bakanlığı, Zararlı Ürünü Yasakladı

Ticaret Bakanlığı, sağlığa zararlı ürünler için yaptığı denetimler çerçevesinde yeni bir yasak ilan etti. Bakanlık, “Mikrotem” markalı yağ çözücünün piyasadan çekilmesine karar verdi.

ÜRÜNÜN RİSKLERİ

18 Nisan’da yayımlanan resmi açıklamada, bu ürünün özellikle çocuklar için ciddi bir risk oluşturduğu ifade edildi. Yasaklama nedenleri arasında, çocuk emniyetli kapak sistemlerinde yaşanan eksiklikler ve dokunsal uyarıların eksikliği yer aldı. Bakanlık, söz konusu ürünün “Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmeliğin” ilgili maddelerine aykırı olduğunu belirtti.

GÜVENSİZLİK NEDENİ

Açıklamada, ürünün güvensizlik sebebi şöyle aktarıldı: “Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36/2/b çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallar ve madde 36/2/c dokunsal uyarılar kısımlarına aykırılık.” Bu bağlamda, toplatılmasına karar verilen ürünün özellikle çocukların güvenliği açısından önemli bir tehdit oluşturduğu ortaya çıkıyor.