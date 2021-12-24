Ticaret Bakanlığı’ndan marketlere denetim

Kurun yükselmesi ile yükselen fiyatlar üzerine Ticaret Bakanlığı denetim ekibi harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı denetim ekibi, döviz fiyatlarındaki düşüşün fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığına ilişkin denetim yaptı. İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, denetimlerin ülke çapında yapıldığını söyledi.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı denetim ekibi, tüketicilerden artan fiyatlarla ilgili gelen şikayetler üzerine fahiş fiyat denetimleri yaptı. İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığında Ankara’da bir yerel markette denetim yaptı.

Denetim kapsamında döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı, tedarikçi firmadan alınan bir malın etiket fiyatıyla arasındaki fark ve fiyat etiketi mevzuatına aykırı bir durum olup olmadığı kontrol edildi.

Denetim ekibi, başta temel gıda, temizlik ürünleri ve sebze-meyve olmak üzere birçok üründen numune alarak, alışveriş sepetine koydu. Sepetteki ürünler ilk önce kasaya getirilerek, raftaki fiyatı ile kasadaki fiyatı arasındaki fark kontrol edildi.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından, girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini belirterek, “Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30’a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık.” dedi.

Ardından tedarik firmasından alınan fiyat ile rafa yansıtılan fiyat arasındaki farkın kontrol edilmesi için Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.

Denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, şunları söyledi:

“Özellikle son zamanlarda döviz kuru düşüşüne rağmen fiyatların düşmediğine yönelik bakanlığımıza gelen şikayet ve başvurular üzerine fahiş fiyat denetimleri yapılmaktadır. Bugün de bu kapsamda bu işletmede bir denetim yaptık. Denetim kapsamında temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ürünleri, sebze ve meyveler başta olmak üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına yönelik ürünleri öne çıkararak denetim yapıyoruz. Bugün de bu kapsamda bu işletmede fahiş fiyat artırımı olup olmadığı ve fiyat etiketi mevzuatına herhangi bir uyumsuzluk olup olmadığının denetimini yaptık. Fahiş fiyat artışı denetimlerinde tespit ettiğimiz ürünleri ya da fahiş fiyat olduğunu değerlendirdiğimiz ürünlerin tedarikçi firmanın ya da üretici firmanın satış faturalarını alarak bakanlığımız bünyesinde kurulu bulunan Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettiriyoruz. Kurul, yaptığımız tespit, incelemeler ve onlara sunduğumuz belgeler neticesinde inceleme yaparak, herhangi bir fahiş fiyat artışı varsa cezai işlem uygulamaktadır.”

EN DÜŞÜK CEZA 14 BİN 860 EN YÜKSEK İSE 143 BİN 860 LİRA

Genel Müdür Yardımcısı Benli, bu yıl için uygulanan idari cezanın en düşük 10 bin 900, en yüksek ise 109 bin lira olarak uygulandığını hatırlatarak, “Ancak yeni yıla girdiğimizde 2022 yılında bu ceza oranları yeniden değerleme oranında değişeceği için 2022 yılında bir ürün için en düşük ceza 14 bin 860 lira, en fazla da 143 bin 860 lira ceza uygulanacaktır. Şu anda uygulanan ceza bunlardır” dedi.