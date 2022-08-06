Ticaret Bakanlığı’ndan otomobil ithalatı açıklaması

Ticaret Bakanlığı, otomobil ithalatı hakkında vatandaşları aydınlatacak önemli açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı’ndan otomobil ithalatı hakkında yapılan açıklamada, ”Gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır” denildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, bazı basın ve yayın organlarında yer alan, yurt dışından Türkiye’ye getirilen otomobil yüklü bazı tırların gümrüklerde bekletildiği, işlemlerinin yapılmadığı yönünde haberler hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diğer tüm ithalat işlemlerinde olduğu gibi otomobil ithalatlarında da mevzuat gereği ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen bazı belgelerin sunulması ve Bakanlığımızca kamuoyuyla paylaşılan düzenlemelerde yer verilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Yürürlükteki mevzuat gereği bu şartların yerine getirilmesi halinde ithalat işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Bu kapsamda anılan haberler gerçeği yansıtmamakta, gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır”.