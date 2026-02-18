Ticaret Bakanlığından Yasa Dışı Bahis ve Bıçak Reklamı Kararı

ticaret-bakanligindan-yasa-disi-bahis-ve-bicak-reklami-karari

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, özellikle sosyal olaylar nedeniyle artan bıçak kullanımı konusunu ele aldı. Bu çerçevede, e-ticaret platformlarında yer alan bıçak tanıtımları ve yasadışı bahis ile kumar reklamları gündem maddeleri arasında yer aldı.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR REKLAMI YAPAN 11 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Reklam Kurulu’nun gündeminde yer alan önemli meselelerden bir diğeri, yasadışı bahis ve kumar reklamı yapan yüksek takipçili 11 sosyal medya hesabı oldu. Bu hesapların, tüketicileri çeşitli yasadışı sitelere yönlendirdiği tespit edildi. Erişim engeli uygulanmasına karar verilen bu hesaplarla ilgili, yasadışı bahis ve kumar siteleri hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılabilmesi için gerekli başvuruların ilgili kurumlara yapılması kararlaştırıldı.

REKLAM KURULU, KAMU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSKLİ BAZI BIÇAK SATIŞ REKLAMLARINA DURDURMA VE 7,6 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI KARARI VERDİ

Kurul, yaptığı re’sen inceleme sonucunda, ülke içerisinde bulundurulması ve üretimi yasak olan veya taşınması belirli kurallara tabi bıçakların e-ticaret platformlarından kolayca temin edilebildiğini tespit etti. Satış ve tanıtım süreçlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamış olması ve bu tanıtımların kamu güvenliği açısından riskler taşıdığı ifade edildi. Bu bağlamda, yedi e-ticaret platformu hakkında durdurma cezalarıyla birlikte toplamda 7 milyon 585 bin 942 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

ÜRETİMLERİ KANUNLA YASAKLI

Ülkede muşta, pala, kılıç, kama, hançer gibi saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki aletlerin yapımı yasal olarak yasak. Bu tür ürünleri satan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile 200 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılabiliyor.

