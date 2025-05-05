Ticaret Denetimleri Sürekli Devam Etmektedir

DENETİMLERDE YAPILAN CEZALAR

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk dört ayında toplam 198 bin firma ile 11 milyon 697 bin ürün denetleyerek 1 milyar TL’yi aşan idari para cezası uyguladı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtelif her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2025 yılı 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimler neticesinde toplamda 198 bin 357 firma ile birlikte 11 milyon 697 bin 546 ürün denetlenerek, 1.025.599.375 TL idari para cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

OTOMOTİV VE DİĞER SEKTÖRLERİN DENETİMİ

Açıklamaya göre, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum gibi pek çok alanda denetim yapıldı. Bu kapsamda 41 bin 277 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı fiillerde bulunan 1107 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 395 milyon 528 bin 544,81 TL idari para cezası kesildi. Fahiş fiyat uygulamaları için 126 milyon 729 bin 250 TL, haksız ticari uygulamalar için 231 milyon 356 bin 250 TL, kuyum sektöründe 16 milyon 500 bin TL, emlak sektöründe 4 milyon 244 bin 688 TL ve otomotiv sektöründe ise 4 milyon 673 bin 912 TL idari para cezası uygulandı.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAPSAMINDA GÖZDEN GEÇİRİLEN UYGULAMALAR

Tüketicinin korunmasıyla ilgili denetimler de gerçekleştirildi. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 10 bin 624 gerçek ve tüzel kişiyi denetleyerek, 842’ye toplamda 233 milyon 971 bin 85 TL idari para cezası kesti. Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri ve diğer tüketici taraflı sözleşmelerdeki aykırılıklar nedeniyle 104 milyon 169 bin 603 TL ceza uygulandı. Reklam ve haksız ticari uygulamalar için 114 milyon 785 bin 351 TL, ürün güvenliği denetimlerinde de 15 milyon 16 bin 897 TL idari para cezası alındı.

Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 81 ilde denetim yapıldı. Bu denetimlerde 146 bin 456 firma kontrol edilerek, 33 bin 169 firmaya 396 milyon 98 bin 978 TL ceza kesildi. Özellikle İstanbul’da aykırılık tespit edilen 94 bin 425 ürün için, 301 milyon 882 bin TL idari para cezası uygulandı. İstanbul’da 3 milyon 712 bin, Antalya’da 1 milyon 780 bin 981, Ankara’da ise 1 milyon 467 bin 528 ürün denetlendi. Rekabet Kurumu, yılın ilk dört aylık döneminde 58 firmaya 4,4 milyar TL tutarında idari para cezası uyguladı.