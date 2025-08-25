Ticaret Denetimleriyle Fiyatlar Kontrol Altında

DENETİMLERİN AMACI

Ticaret Bakanlığı ekipleri, eğitim ve öğretim yılı öncesinde İzmir’deki kırtasiyelerde fahiş fiyat ve ürün güvenliği denetimi yapıyor. Tüketicilerin haksız fiyat artışlarından korunması ve ürün güvenliğinin sağlanması için kırtasiyelerde denetimler gerçekleştirilmekte. İzmir’deki denetimler sırasında Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin fiyatlarını kontrol etti. Ticaret denetmenleri ayrıca bazı ürünlerden numune alarak ürün güvenliği ile ilgili denetimler yaptı.

CEZA UYGULAMALARI

Bu denetimlerde, fiyat etiketi mevzuatına aykırı bulunan her bir ürün için 3 bin 169 TL, haksız fiyat artışı tespit edilen her bir ürün için ise 1 milyon 439 bin 300 TL’ye varan idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

YOĞUN DENETİM FAALİYETİ

Denetim sonrası Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımız ekonomik hareketliliğin arttığı periyotlarda ve özel günlerde talebi artan ürünleri ve işletmeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda, eğitim ve öğretim döneminin başladığı günler yaklaşırken, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kırtasiye ve okul ürünleri için denetimleri yoğunlaştırıyoruz” denildi. İhtiyaçların karşılandığı kırtasiyeler ve zincir marketler gibi işletmelerde haksız fiyat artışları ve fiyat etiketi denetimleri yoğun şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Bakanlığın Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan, aldatıcı ve haksız ticari uygulamaları takip etmekte ve mevzuata aykırı hareket eden işletmelere yaptırımlar uyguluyor.