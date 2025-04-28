Ticaret Engelleri Tehlikelidir, Herkes Kaybeder

TİCARET ENGELLERİ VE KÜRESEL EKONOMİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ticaret engellerinin küresel ekonomi ile sürdürülebilir kalkınma için ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çiziyor. Ticaret savaşlarının kazananının olmayacağını belirten Guterres, bu konudaki açıklamalarını BM’ye bağlı Ekonomik ve Sosyal Konseyinin (ECOSOC) düzenlediği kalkınma finansmanı forumunda yaptı. İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleştirilecek Dördüncü Uluslararası Kalkınma Finansmanı Konferansı’nın hazırlıklarının son aşamasına gelindiğini ifade eden Guterres, ticaret engellerinin hızla yükseldiğine dikkat çekti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ

Guterres, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yıllık 4 trilyon dolarlık finansman açığı ile daha da kötüleştiğini ve bu durumun dramatik bir şekilde rayından çıktığını kaydetti. “Bir ticaret savaşında herkes kaybeder” diyen Guterres, aşırı yüksek borçlanma maliyetlerinin küresel işbirliğini sorgulattığını vurguladı. Adil ticaretin uluslararası işbirliğinin faydalarına en iyi örnek olduğunu belirten Guterres, “Ticaret engelleri, Uluslararası Para Fonu, UNCTAD (BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı), Dünya Ticaret Örgütü ve diğer pek çok kuruluşun tahminlerinin gösterdiği üzere, küresel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma için açık ve mevcut bir tehlikedir. Bir ticaret savaşında herkes kaybeder, özellikle de en ağır darbeyi en savunmasız ülkeler ve insanlar alır.” dedi.

KALKINMA İÇİN SOMUT ADIMLAR

Yaşanan bu olumsuz gelişmelerin kalkınma için finansman hedeflerinin bir kenara itilmesine neden olmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Guterres, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmaya yalnızca 5 yıl kaldığını, bu hedeflere doğru hızla ilerlenmesi gerektiğini ifade etti. Guterres ayrıca, borç, uluslararası finans kuruluşlarının potansiyelinin ortaya çıkarılması ve finansman kaynaklarını artırmak için somut adımlar atılmasının gerekliliğinin altını çizdi.