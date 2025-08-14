Ticaret Forumu Düzenlendi, Yatırımlar Görüşüldü

TİCARET İŞBİRLİĞİ FORUMU DÜZENLENDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla, 13’üncü Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI) gerçekleştirildi. Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, İstanbul’da düzenlenen bu foruma katıldı. Organizasyona, Afrika kıtasının dört bir yanından birçok katılımcı bir araya geldi. Büyükelçi Demircan, forum sonrası yaptığı değerlendirmede, “Tunus, Afrika’ya açılan stratejik bir kapıdır ve bu gelişmelerden karşılıklı istifade etmekteyiz” dedi. Bu forum, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticari iş birliğini geliştirmeyi amaçlarken, katılımcılar iki kıta arasındaki yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Next Sosyal’den yaptığı paylaşımda, İstanbul’da düzenlenen 13. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumunda gerçekleştirdiği ikili görüşmelere dair bilgi aktardı. Bolat, Gambiya ve Gana’dan gelen bakanlarla gerçekleştirdiği görüşmelerde, bu ülkelerle karşılıklı yatırımların artırılması ve yeni proje fırsatlarının ele alındığını duyurdu. WCI Forum, Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor ve aynı zamanda uluslararası iş forumu ve ikili iş görüşmeleri programları serisini içeriyor.

İlk kez 2017 yılında Antalya’da başlatılan bu girişim, Afrika başta olmak üzere farklı kıtalardan gelen alıcılarla, Türkiye’deki güçlü sektör temsilcilerini bir araya getirerek yeni ihracat ve iş fırsatlarına kapı aralıyor. Forumun amaçları arasında, Türk üreticilerin Afrika pazarındaki alıcılarla doğrudan bağlantı kurmasını sağlamak ve aracıları ortadan kaldırarak daha etkili bir ticaret ağı oluşturmak bulunuyor. Katılımcılar, B2B görüşmeler ve ürün ile firma sunumları sayesinde ticari ağlarını büyütme imkanına sahip oluyor.

WCI Forum, yalnızca Türkiye’de değil; Gana (Akra), Fildişi Sahilleri (Abidjan), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Kinşasa) gibi Afrika ülkelerinde de düzenleniyor ve iki kıta arasında sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sunmaya devam ediyor.