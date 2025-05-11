Ticaret Görüşmeleri İyi Geçti

GÖRÜŞMELERDEKİ İLERLEME

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile İsviçre’de gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinin oldukça olumlu geçtiğini ve önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı. Trump, Truth Social hesabından paylaştığı mesajda, İsviçre’deki toplantının oldukça yapıcı geçtiğini belirtti. “Pek çok şey görüşüldü, birçok konuda mutabık kalındı. Dostane ama yapıcı bir şekilde tam bir yeniden başlama süreci müzakere edildi.” ifadesini kullandı.

ÇİN’İN AMERİKAN PİYASASINA KAYNAŞMASI

Trump, hem Çin hem de ABD’nin yararına olacak şekilde Çin’in Amerikan iş dünyasına daha fazla açılmasını görmek istediklerini belirtti ve “Büyük ilerleme kaydedildi.” yorumunda bulundu. ABD ile Çin arasında tarifeler yüzünden gerilim yaşanmıştı. 2 Nisan’da Trump, aralarında Çin’in de bulunduğu ticaret ortaklarına yeni ek gümrük vergileri getireceğini duyurmuştu.

TİCARET TARİFELERİNDE RESTLEŞME

Çin’in karşılık vermesiyle başlayan tarife restleşmesi sonucunda ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e kadar artırmıştı. Çin de ABD’ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti. Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin’e yönelik tarifelerin ise hemen yürürlüğe girdiği belirtilmişti. Artan ticari gerilimin ardından, Amerikalı ve Çinli yetkililer bu hafta sonunda İsviçre’de tarife müzakereleri için bir araya gelme kararı aldı. Müzakerelerde ABD’yi Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer temsil ederken, Çin tarafını Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng’in temsil edeceği bildirildi.