Ticaret Görüşmeleri İyi Gitti

GÖRÜŞMELERİN İLERLEDİĞİ BELİRTİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile İsviçre’de düzenlenen ticaret görüşmelerinin oldukça olumlu geçtiğini ve önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Trump, görüşmelere dair yaptığı açıklamada, “İsviçre’de Çin ile çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Pek çok şey konuşuldu, pek çok konuda anlaşmaya varıldı” dedi.

İŞ DÜNYASINA AÇILMA VURGUSU

Trump, her iki ülkenin de menfaatleri doğrultusunda ilerleme kaydedilmesinin önemli olduğunu belirterek, “Hem Çin’in hem de ABD’nin iyiliği için Çin’in Amerikan iş dünyasına açıldığını görmek istiyoruz” ifadesini kullandı. Bu süreç, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük bir fırsat sunuyor.