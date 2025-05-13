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Ticaret Görüşmeleri Olumlu Duyuruldu

GÖRÜŞMELER MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerini olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. Guterres, bu diyalog sürecinin küresel ekonomi açısından “olumlu” bir işaret olduğunu ifade ediyor. Bu konudaki açıklamaları basın toplantısında aktaran sözcü Stephane Dujarric, “Her zaman söylediğimiz üzere, ticaret savaşında gerilimin artmasına değil, diyaloğa ihtiyacımız var” dedi.

İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU

Dujarric, iki büyük ekonomi arasında başlayan yeniden görüşmelere değinerek, “Açıkçası iyi bir başlangıç” ifadesini kullandı. Guterres’in ticaret savaşlarının kimseye fayda sağlamadığına dair duruşunu hatırlatan Dujarric, “Genel Sekreter’in ticaret savaşlarının kazananı olmaz şeklindeki sözlerinin son derece net olduğunu düşünüyorum” dedi.

UZLAŞILAN KİLİT KONULAR

ABD ile Çin, geçtiğimiz hafta sonu Cenevre’de düzenlenen üst düzey ekonomik ve ticari ilişkiler toplantısında birçok önemli konuda uzlaşıya varmıştı. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

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