Ticaret Hacmini Artırmak İçin Hazırız

İRAK VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Irak ve Türkiye’nin 2024 yılı sonu itibarıyla 15 milyar dolarlık toplam dış ticaret hacminin, iki ülkenin yakınlığını yeterince yansıtmadığını ifade etti. Baran, “Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini hükümetimizin hedeflediği 30 milyar dolara çıkarmak üzere her türlü çalışmayı yapmaya hazırız” diye konuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YATIRIM DAVETİ

Irak Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Muthana Ramadan Alwan, ATO Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Alwan, Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeyi arzuladıklarını belirtti ve ATO üyelerini Irak’ta ticaret, tarım, ilaç ve tekstil sektörlerine yatırım yapmaya davet etti. Ayrıca Alwan, ATO Başkanı Baran’a ve iş insanlarına Bağdat’a davette bulundu ve Irak hükümetinin yapılacak yatırımlara destek verdiğini aktardı.

GÜÇLÜ BAĞLAR VE GÜVENLİK VURGUSU

ATO Başkanı Gürsel Baran, Irak ile Türkiye’nin tarihi, kültürel ve coğrafi bağlarla sıkı bir ilişkiye sahip olduğunu ifade etti. İki ülkenin ilişkilerinin dostluk temelinde geliştiğine dikkat çeken Baran, Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının, bölgesel huzur ve istikrar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Baran, iki ülke arasındaki dış ticaretin 15 milyar dolar olduğunu ve bunun 13 milyar dolarının Türkiye’nin ihracatından oluştuğunu belirtti.

TİCARET HEDEFİ VE KALKINMA YOLU PROJESİ

Baran, “Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi için hükümetlerimiz 30 milyar dolarlık bir hedef ortaya koydu. Biz dış ticaret hacmimizi bu hedefe yükseltmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız” dedi. Ankara’nın savunma, medikal sanayi, mobilya ve tekstil üretiminde öncü bir şehir olduğunu ve önemli bir sağlık turizmi merkezi olduğunu da ifade etti. Baran, karşılıklı yatırımların artırılmasının ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi hakkında bilgi vererek, projenin bir ulaştırma hattı olmanın ötesinde, bölge ülkeleri arasında ekonomik entegrasyonu güçlendiren bir altyapı vizyonuna sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Baran, projeyi iki ülke arasında enerji de dahil olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirme açısından çok değerli bulduklarını belirtti.