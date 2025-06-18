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Ticaret Müdürlüğü Ve Belediyeden Denetim Yapıldı

DENETİM FAALİYETİ YÜRÜTÜLDÜ

Trabzon’da Ticaret Müdürlüğü ve Ortahisar Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, işletmeleri denetlemeye başladı. Ortahisar Belediyesi’nden gelen bilgilere göre, Atatürk Alanı, Kahramanmaraş Caddesi ve Uzun Sokak’taki işletmelerde fiyat, ölçü ve hijyen kontrolü yapıldı.

TURİZMİN ÖNEMİ VURGULANDI

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon ekonomisinin gelişimi açısından turizmin büyük bir önem taşıdığını ifade ediyor. Kaya, bu sektörden beklenen avantajların elde edilebilmesi için herkesin üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğinin altını çiziyor. Denetimlerin devam edeceğini de belirtiyor.

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