Ticaret Müzakereleri Büyük Aşama Oldu

ABD-JAPONYA TİCARET MÜZAKERELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Ekonomiyi Canlandırma Bakanı Ryosei Akazawa ve onunla birlikteki heyet ile Washington’da gerçekleşen ticaret müzakerelerini “büyük aşama” olarak değerlendirdi. 2 Nisan’da duyurulan karşılıklı gümrük vergilerinin etkileri devam ederken, Japonya ve ABD arasındaki ticaret müzakereleri başladı. Japonya Ekonomiyi Canlandırma Bakanı Akazawa, Washington’da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bakanlar düzeyinde görüşmeler yapıldı.

GÜMRÜK VERGİLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Görüşmelerde Akazawa, Japonya’ya yönelik gümrük vergilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Temaslarından sonra, ABD’nin uyguladığı karşılıklı tarifelerden duyduğu derin üzüntüyü muhataplarına ilettiğini ifade eden Akazawa, iki ülke lideri arasında en kısa süre içinde bir anlaşmaya varılması için müzakereleri sürdürme konusunda anlaştıklarını aktardı. “Anladığım kadarıyla ABD 90 gün içinde bir anlaşmaya varmak istiyor” diyen Akazawa, bir sonraki müzakerelerin bu ayın sonuna kadar yapılmasının planlandığını belirtti.

İKİ ÜLKENİN EKONOMİK GÜÇLENDİRİLMESİ

Akazawa, Trump ile yaptığı görüşmeye de değinerek, ABD başkanının kendisiyle bir araya gelmesinden dolayı minnettar olduğunu vurguladı. Trump’ın Japonya ile müzakereleri “en büyük öncelik” olarak nitelendirdiğini dile getiren Akazawa, “Başbakanımız Shigeru Ishiba’nın Japonya ve ABD arasında her iki ekonomiyi de güçlendirecek kapsamlı bir anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede hayata geçirmek istediğini Başkan Trump’a ilettim” dedi. ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabında Akazawa ile çekindiği fotoğrafı paylaşarak, “Ticaret müzakereleri kapsamında Japon heyeti ile bir araya gelmiş olmaktan büyük onur duyuyorum. Büyük aşama!” yorumunu yaptı.

JAPONYA BAŞBAKANI’NDAN DEĞERLENDİRME

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba da, müzakerelerin zorlu geçeceğini belirterek, “Müzakereler kolay olmayacak olsa da Başkan Trump Japonya ile müzakerelere öncelik verdi. Son toplantının bir sonraki müzakereler için zemin hazırlaması iyi oldu” şeklinde konuştu. Görüşmeler sırasında Japon tarafının, ABD’nin gümrük vergilerinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiğini aktaran Ishiba, “Bakanlar düzeyinde sağlanacak ilerlemeye bakarak, en uygun zamanda Başkan Trump’la görüşmek üzere ABD’yi ziyaret etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurdu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ayrıca ülkelere özel oranlarla karşılıklı gümrük vergilerini yürürlüğe koyacağını ifade etti. Japonya’ya yönelik karşılıklı tarife oranını yüzde 25 olarak açıklayan Trump, daha sonra tepkiler üzerine bu gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldı.