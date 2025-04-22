Ticaret Odası Başkanı, 23 Nisan’ı kutladı

TOPLUMSAL GÜÇLÜLÜĞÜN GÜNÜ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli mesajlarla kutladı. Baran, mesajında, “23 Nisan, milletimizin bağımsızlığı ve geleceğini tayin etme kararlılığının en güçlü ifadesi, çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize duyduğumuz güven ve inancın sembolüdür.” diye belirtti. TBMM’nin açılışının, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenliğinin dünyaya ilan edilmesinin en güçlü göstergesi olduğunu ifade eden Baran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu özel günü çocuklara hediye etmesinin, yeni nesillere olan güvenini ve inancını yansıttığını vurguladı.

GELECEK NESİLLER İÇİN TEMELLERİNİ ATIYORUZ

Baran, mesajında şu sözlere yer verdi: “TBMM’nin açılışının yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. TBMM’nin açılışı, Türk milletinin, millet egemenliğine dayanan bir gelecek inşa etme kararlılığının temelini oluşturmuş ve ülkemizin bilimde, teknolojide, üretimde, ticarette, ekonomide elde ettiği başarılar, o günden sonra bu sağlam temeller üzerinde yükselmiştir. Bu temeller üzerinde yetişen, iyi eğitimle donatılmış çocuklarımızın, çalışmayı, üretmeyi seven, bilim ve teknolojiye hakim, girişimci bireyler olarak her alanda yeni başarı hikayeleri yazacağına inanıyorum.” Baran, Milli Mücadele’nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan için canını veren tüm şehitleri rahmetle anarak çocukların bayramını kutladı.

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZİN TEMİNASIDIR

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünya çocuklarına hediye edilen tek bayram olduğunun altını çizdi. Palandöken, TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu belirterek, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü sadece milletimize değil, tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan, çocuklarımıza duyulan sevgi ve güvenin en güçlü ifadesidir. Çocuklarımız, Cumhuriyet’imizin teminatı, yarının güçlü Türkiye’sinin inşa edicileridir. Onları en iyi şekilde yetiştirerek, daha aydınlık bir gelecek için hep birlikte çalışmalıyız.” ifadelerini kullandı.

GELİŞİM İÇİN EL BİRLİĞİ

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Türk halkının 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışıyla birlikte geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye başladığını aktardı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları, ilerlemenin en önemli unsuru olarak gördüğünü vurgulayan Kartaloğlu, “Bizler de Atatürk’ün izinden yürüyerek, geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza demokratik, çağdaş ve barış içinde yaşayabilecekleri bir dünya bırakmak için daha çok çalışacağız.” dedi. Kartaloğlu, 23 Nisan Bayramı’nı kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitleri minnet ve saygı ile andığını belirtti.