Ticaret Odası Büyüme Hedefi Önemli

BÜYÜME HIZI YETERSİZ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Son 4 çeyreklik dönemde yüzde 2-3 bandına inen büyüme bu seviyelerde kesinlikle kalmamalı. Türkiye yılda en az yüzde 4,5-5 bandında büyümeli. Bunun için de gereken adımların üçüncü ve dördüncü çeyrekte atılmasını bekliyoruz” dedi. Enflasyonun tek haneye indirilmesi ve üretimi, yatırımı, istihdamı baskılayan yüksek faiz ortamının sonlandırılması gerektiğini vurguladı. Avdagiç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katıldığı İTO Meclisi toplantısında, reel sektör firmalarının sorunlarına dair açıklamalarda bulundu. Ayrıca Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) teknoloji merkezi TEKMER’in açılışına da dikkat çekti.

TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK

Avdagiç, Türkiye’nin girişimciliğin öncü üslerinden biri olarak BTM’deki başarılarından bahsetti. Bakan Kacır ile birlikte yapılan bu açılışın, Türkiye’nin teknoloji üssü haline gelmesinde önemli rol oynadığını belirtti. “Teknofest’te, Deneyap Türkiye Projesi’nde yer alan bir kişinin şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bulunması, geleceğimiz için umut veriyor. Sayın Bakanın ortaya koyduğu perspektif, Türkiye’yi teknolojide güçlü ve kalıcı bir yere taşıyacak” diye konuştu.

Avdagiç, konuşmasında Gazze’deki durumun ciddiyetine değindi. “Bu 600 gün boyunca her 40 dakikada bir çocuğun, her 60 dakikada bir kadının, her 15 dakikada bir erkeğin katledildiğini görüyoruz” ifadesini kullandı. BM’nin sessiz kalmasının endişe verici olduğuna dikkat çekerek Gazze’ye özgürlük çağrısını yineledi. “İstanbul Ticaret Odası olarak, İsrail soykırımını bir kez daha lanetliyoruz. Gazze’ye özgürlük diye haykırmaya devam ediyoruz.”

DEZENFLASYON PROGRAMI ÜZERİNE

Avdagiç, Merkez Bankası’nın sıkılaştırma politikalarının tüketim ve yatırımlarda ivme kaybını artırabileceğini kaydetti. “Son dört çeyrekte yüzde 2-3 bandına inen büyüme kesinlikle kalmamalı. Türkiye yılda en az yüzde 4,5-5 bandında büyümeli. Bunun için enflasyonun kalıcı olarak tek haneye indirilmesi ve yüksek faiz ortamının son bulması büyük önem taşıyor” açıklamalarını yaptı. Ayrıca, 30 Mayıs’ta açıklanan yeni yatırım teşvik sisteminin detaylarına da değindi.

YATIRIM TEŞVİKLERİNİN ETKİNLİĞİ

Yeni teşvik sisteminin stratejik ve katma değerli yatırımlara öncelik verdiğini belirten Avdagiç, bu durumun yatırım ortamının iyileşmesine büyük katkı sunacağını düşündüğünü söyledi. “Yüksek teknoloji ve katma değerli üretimin desteklenmesi yanı sıra yeşil ve dijital dönüşüm projelerine yönelik teşvikler verilmesi çok önemlidir,” dedi. Ayrıca, yeni teşvik çerçevesinin bölgesel kalkınmayı güçlendireceğini kaydetti.

KOBİLERE YENİ DESTEKLER

Avdagiç, KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracattaki öneminin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. “Bu şirketler için makul ve erişilebilir teşvik paketleri olmadan geçiş süreci sıkıntılı olabilir. Tohum ve erken aşama yatırımlara destek sağlayacak fonların oluşturulması, KOBİ girişimciliği hibe programlarını güçlendirebilir,” dedi. Türkiye’nin yabancılar için cazibe merkezi olmaya devam ettiğini vurgulayarak, Türk iş dünyasının bu fırsataları değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.