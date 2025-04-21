Ticaret Restleşmeleri Artıyor, Uyarılar Yapılıyor

KÜRESEL TİCARETTE ARTAN GERİLİM

Küresel ticarette karşılıklı tehditler ve restleşmeler giderek artış gösteriyor. Daha önce ABD’ye karşı çeşitli misilleme adımları atan Pekin, şimdi ABD’nin yanında yer alan ülkeleri de uyarıyor. Bu sefer Pekin yalnızca ABD’yi hedef almıyor; Washington ile işbirliği yapan ülkeleri de tehdit ederek, çıkarlarını tehlikeye sokacak eylemlerde bulunabileceği konusunda uyarıyor.

Çin’in bu sert uyarısı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ABD’li ortaklarına Çin ile olan ilişkilerini sınırlamaları için gümrük vergisi müzakerelerini kullanmayı planladığı süreçte ortaya çıkıyor. Trump, diğer ülkelere yönelik büyük gümrük vergisi artışlarını 90 günlüğüne durdururken, Çin’den gelen mallara uygulanan vergileri %145’e yükseltti.

Çin Ticaret Bakanlığı, “Çin, herhangi bir tarafın Çin’in çıkarları aleyhine bir anlaşmaya varmasına kesinlikle karşıdır” ifadesiyle, böyle bir durumda sert önlemler alacaklarını duyurdu. Açıklamada, uluslararası ticaretin “orman kanununa” dönüşmesinin tüm ülkeler için risk oluşturacağına da dikkat çekildi. Bakanlık, Çin’in bütün taraflarla işbirliği yapmaya ve “uluslararası adalet ve hakkaniyeti savunmaya” istekli olduğunu belirtirken, ABD’nin tutumunu “tarifeleri kötüye kullanma” ve “tek taraflı zorbalık” olarak değerlendirdi.