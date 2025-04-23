Ticaret Savaşları Hakkında Açıklama Yaptı

TBMM’DE YEMİN TÖRENİ VE TİCARET SORULARI

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te gerçekleşen yemin töreninde, ABD ile Çin arasındaki “ticaret savaşlarına” dair gelen soruları yanıtladı. Trump, Çin’in sonunda ABD ile gümrük anlaşması yapmak zorunda kalacağını belirtti ve ülkenin buna hazır olduklarını ifade etti. “Çin ile aramız iyi. Bence neredeyse her ülkeyle iyiyiz, herkes Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmak ve iş yapmak istiyor.” şeklinde konuştu. Çin’le temasların devam ettiğini de vurguladı.

TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER

Çin’e karşı tarifelerle ilgili bir soruya verdiği yanıtta Trump, “Çin’e karşı sert oynayacağım demeyeceğim. Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar.” değerlendirmesinde bulundu. Trump, Çin’e uygulanan gümrük tarifelerinin yüzde 145 düzeyinde kalmayacağını ancak sıfırlanmayacağını da ifade etti.

VERGİ ARTIRIMLARI VE YENİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı, “Çin’e karşı çok iyi olacağız. Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile harika bir ilişkimiz var. Ancak yılda milyarlarca dolar kazanıp ordularını da ABD’den ve onların yaptıklarından inşa edecekler. Yani bu olmayacak.” dedi. Trump, 2 Nisan’da ticaret ortaklarına karşılıklı gümrük vergilerini açıklamıştı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Çin’e uygulanan vergi oranını yüzde 125’e artırmıştı. Bu artışın sebebi ise Çin’in ABD’ye uyguladığı yüzde 84 oranındaki gümrük vergisi oldu.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray, Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranı hakkında yeni bilgiler paylaştı. Beyaz Saray, Trump’ın açıkladığı yüzde 125’lik gümrük vergisinin içerisinde, mevcut yüzde 20’lik gümrük vergisinin dahil olmadığını ifade etti. Çinin vergi oranının mevcut yüzde 20 ile birlikte toplamda yüzde 145 olduğunu açıkladılar. Trump, yeni vergi kararını, kendilerine misilleme yapmayan yaklaşık 75 ülke için 90 gün süreyle durdurduklarını da belirtti. Bunun hemen yürürlüğe girdiğini ve bu süre içinde yüzde 10’luk gümrük vergisi oranının uygulanacağını onayladığını söyledi.