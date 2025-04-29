Ticaret ve Yatırım Derinleşmeli

HİZMETLERİNİZİ KAPLAN PİYASASINA DAHA DA DERİNLEŞTİRİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ve Hollanda’nın önemli ekonomik partnerler olduğuna değinerek, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilere dair şu şekilde konuştu: “Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, herkesin kazanç sağlayacağı bir adım ve Avrupa’daki iç siyaset tarafından engellenmemelidir.” Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından “Kral Günü” münasebetiyle düzenlenen bir resepsiyona iştirak eden Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Hollanda’nın milli gününü kutlayarak, iki ülke arasındaki dostluğun tarihi derinliğine vurgu yaptı. Geçtiğimiz yıl Türkiye ile Hollanda arasındaki Dostluk Anlaşması’nın 100. yılı ve İş Gücü Anlaşması’nın 60. yılı etkinlikleri hatırlatıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ

Şimşek, Hollanda’nın Türkiye’nin en önemli ekonomik ortaklarından biri olduğunu belirterek, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 13 milyar dolara ulaştığını açıkladı. “Hollanda, Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı” olduğunu yineleyen Bakan, 2024 yılında 1,3 milyon Hollandalının Türkiye’yi ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı. Yatırım ve ticaret alanlarında daha güçlü bağlar kurmak istediklerini dile getiren Şimşek, Türkiye’nin çeşitlilik gösteren büyük bir ekonomi, sağlam bir altyapı ve kalifiye insan gücüne sahip olduğunu vurguladı. Daha fazla Hollandalı iş insanını Türkiye’deki fırsatlardan faydalanmaları için davet ettiklerini belirten Şimşek, birçok Türk girişimcinin de Hollanda’da yatırım yapmayı tercih ettiğini kaydetti.

BELİRSİZLİK DÖNEMİ

Belirsizliğin hâkim olduğu bir dönemden geçtiklerini dile getiren Bakan, korumacılığın son yıllarda arttığını ancak mevcut durumun daha fazla belirsizliğe yol açtığını ifade etti. Korumacılığa karşı en etkili çözümün bölgesel entegrasyon olduğunu belirten Şimşek, Türkiye ile AB arasında güçlü bir ekonomik entegrasyonun şart olduğunu söyledi. Draghi raporunun, daha derin bir sermaye piyasası birliği için çağrıda bulunduğunu aktaran Şimşek, AB’nin Türkiye de dâhil olmak üzere komşularıyla daha güçlü ekonomik bağlar kurmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Bakan Şimşek, Türkiye’nin AB ile daha güçlü ekonomik ilişkiler kurma konusunda rekabet gücünün yüksek olduğunu söylerken, “Gümrük Birliği’nin modernizasyonu herkesin kazanç sağlayacağı bir adım ve Avrupa’daki iç siyaset tarafından engellenmemelidir.” diye ekledi. Hollanda’nın bu konuda destek sunmasını umduklarını ifade eden Bakan, iki ülke arasında savunma, enerji ve başka birçok alanda güçlü işbirliklerinin mevcut olduğunu aktardı.

TİCARET VE DİPLOMASİDE YÜKSEK DÖNEMLER

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, bu akşam Hollanda Kralı Willem Alexander’ın doğum gününü kutladıklarını belirterek, “Van Oranje” soyadı nedeniyle turuncu giyme geleneğini de anımsattı. Wijnands, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin 400 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çekerek, her iki ulusun da ticarette derin kökleri bulunduğunu ifade etti. Türkiye’deki yabancı yatırımların yüzde 23’ünün Hollanda tarafından yapıldığını aktaran Wijnands, Türk yatırımcıların da Hollanda’ya yöneldiğini kaydetti.

AVRUPA GÜVENLİĞİNE STRATEJİK BAKIŞ

Wijnands, Türkiye’nin Avrupa güvenliğini güçlendirmede kilit bir ortak olarak değerlendirildiğini dile getirerek, “Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi, AB üyeliği adayı ve güvenliği sağlamakta kritik bir yapı” ifadesini kullandı. İşbirliğinin daha da güçlendirilmesi için hukukun üstünlüğü ve temel haklara saygının önemine inandıklarını belirtti. Ayrıca, vize başvurularında bekleme sürelerini azaltmak için büyük çaba sarf ettiklerini vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkiyi eşsiz kılan unsurların, kişisel ve ailevi bağlar olduğuna vurgu yaparak, “Hollanda’da yaklaşık yarım milyon Türk kökenli insan yaşıyor” dedi.

Etkinlik, Hollandalı Türk soprano Aylin Sezer’in “Amsterdam Kanallarında” adlı şarkısıyla başladı ve devamında Türkiye’nin ulusal marşı da dahil olmak üzere çeşitli eserler seslendirildi. Resepsiyona, birçok üst düzey yetkili ve davetli katılım gösterdi.