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Ticaret ve Zabıta Ekipleri Denetledi

DENETİM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trabzon Ticaret Müdürlüğü ile Ortahisar Belediyesi Zabıta ekipleri, işletmelere yönelik denetim yaptı. Ortahisar Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Atatürk Alanı, Kahramanmaraş Caddesi ve Uzun Sokak’taki işletmelerde fiyat, ölçü ve hijyen konularında denetim gerçekleştirildi.

TURİZM EKONOMİ İÇİN ÖNEMLİ

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon ekonomisi açısından turizmin büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. “Bu sektörden beklenen yararın elde edilebilmesi için herkese görev ve sorumluluklar düşüyor” diyen Kaya, ekiplerin denetimlerinin devam edeceğini aktardı.

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