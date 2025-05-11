Ticaret Yavaşlıyor, Anlaşma İmzalandı

ENERJİ VE SANAYİ TESİSLERİNDE YATIRIMLAR

Türk Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlerin Irak’ta yoğunlaştığı projelerin enerji santralleri ve fabrikaları içeren sanayi tesisleri olduğunu aktardı. Bakan Bolat, 8 Mayıs’taki Türkiye-Irak Yuvarlak Masa toplantısında, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesini hedeflediklerini belirtti. Toplantıda Türk müteahhitlerinin Irak’taki projeleri değerlendirildi ve Türk özel sektörünün ülkenin yeniden kalkınma ve imarına katkı sunma konusundaki hazır olduğu vurgulandı.

İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

Görüşmenin ardından Bolat, Iraki mevkidaşı Al-Greyri ile birçok sektörde işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade etti. Müteahhitlik alanının öne çıktığını dile getiren Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının Irak’ta gerçekleştirdiği 1130 proje ve toplamda 35,3 milyar dolarlık inşaat işine imza atarak önemli bir başarı elde ettiğini vurguladı. Gelecek dönemde, Kalkınma Yolu Projesi gibi yeni ve kapsamlı projelerle bu başarıyı daha da artırmayı umduklarını açıkladı.

TİCARETENGELLERİNİN KALDIRILMASI

Türkiye’nin geniş bir serbest ticaret ağına sahip olduğunu belirten Bolat, bu alanda işbirliğine istekli olan ülkelerle destek vermeye açık olduklarını aktardı. Al-Greyri ile karşılıklı ticaretin önündeki teknik ve gümrük engellerinin kaldırılması için yapıcı bir diyalog yürüttüklerini belirten Bolat, Irak’ın 1 Nisan’dan itibaren Tır Sözleşmesi’ni uygulamaya başlamasından memnun olduklarını ifade etti. Ancak, sınırda meydana gelen bazı uygulamaların ticaret akışını olumsuz etkilediğini ve bu konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu adımların iki ülke arasındaki ticaretin verimli, şeffaf ve hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacağını dile getirdi.

GELECEK PLANLARI VE TİCARET HEYETİ

Bolat, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için güçlü bir irade sergilediklerini ve Irak ile ticareti geliştirmek amacıyla protokollerin yakında Bağdat’ta yapılacak “Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi’nin 2. Dönem Toplantısı”nda değerlendirileceğini açıkladı. Türk özel sektörünün Irak’taki yatırım fırsatlarından yararlanmasını desteklemek adına çeşitli mekanizmalar sunduklarını söyledi.

Bakanlık koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği iş birliğiyle, 25-29 Mayıs tarihleri arasında nitelikli bir ticaret heyetinin Irak’ın Erbil kentine gitmesinin planlandığını belirten Bolat, bu ticaret heyeti aracılığıyla Türkiye’nin Irak’a ihracatını artırmayı ve karşılıklı ticaretin daha dengeli olmasını hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, Irak’ta yapılacak 9 uluslararası fuarı destek programı kapsamına alındığını ve 21 Mayıs’ta Bağdat’ta düzenlenecek AQAR FAIR 2025’e milli katılım gerçekleştireceklerini kaydetti.