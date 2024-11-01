Ticarette Gümrük Sistemi Kapalıdır

TİCARET BAKANINDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Bolat, “Türkiye’nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalıdır!” ifadesini kullandı. Hükümet, İsrail’in kalıcı ateşkes ilan etmesi ve Gazze Şeridi’ne yeterli insani yardım akışına izin vermesi şartıyla, İsrail ile tüm ihracat ve ithalat işlemlerinin 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren durdurulduğunu açıkladı.

GÜMRÜK BEYANNAMELERİ DURDURULDU

Bu tarihten sonra, “ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır.” dedi. Ayrıca, “Aynı şekilde İsrail’den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır.” açıklaması yaptı. Bolat, bu süreçte gümrük sisteminin tamamen kapalı olduğunu vurguladı.