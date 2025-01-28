Ticarette Suriye İle 25 Günde Artış

SURİYE İLE TİCARETTE HIZLANMA

Suriye’de Beşar Esad yönetiminin yıkılmasının ardından yeni kurulan hükümet, Türkiye ile olan ticaretini hızlandırıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye’deki iç savaşın göç, terör ve Türkiye’nin Orta Doğu ile Körfez’e ticaret akışını etkileme gibi sonuçları olduğuna dikkat çekiyor. Bakan Bolat, Ocak ayının ilk 25 gününe ilişkin verileri açıkladı ve müjdeli ticaret rakamlarını paylaştı. “Ticaret rakamına baktığımızda 1-25 Ocak 2024’te sadece Suriye’nin kuzeyine 161 milyon dolar ihracatımız varken, bu yılın ilk 25 gününde ihracatımız yüzde 35,5 artışla 219 milyon dolara yükseldi” dedi.

GÜMRÜK VERGİLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Bolat, 11 Ocak’ta 6 bin 302 gümrük tarifesinde değişiklik yapıldığını belirtti. Bu çerçevede, Suriye’nin Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak sınırındaki gümrük kapıları dahil olmak üzere yeni ve ortak bir gümrük vergisi rejimine geçildiğini açıkladı. Bolat, “Bizim kendilerine teklif ettiğimiz unsurları da kabul ettiler” şeklinde konuştu. 2007’de imzalanan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması’nın, iç savaş nedeniyle askıya alındığına vurgu yaptı ve “En geniş anlamda yeniden canlandıralım, bir araya gelelim ve ürün bazında gerekli çalışmaları yapalım” teklifinde bulunduklarını söyledi.

Bakan Bolat, Türkiye’nin rejim yıkılmadan önce Suriye’nin kuzeyine 2,2 milyar dolar ihracat yapıldığını ve 450 milyon dolar ithalat gerçekleştiğini hatırlattı. Bu yılın ilk ayında dış ticaret rakamlarına dikkat çeken Bolat, “İhracat rakamları artış göstermekte” ifadesini kullandı. Gümrük vergilerinin artırıldığı, Türkiye’den mal alınmadığı gibi suçlamaların tamamen art niyetli ve mesnetsiz olduğunu belirtti. 11 Ocak’ta alınan kararlar sonrası yapılan ihracatın 130 milyon dolara çıktığını hatırlatarak, “Bu rakam 2024 yılının aynı döneminde sadece 98 milyon dolardı” dedi.

ARAÇ SAYISINDA ARTIK GÖSTERİYOR

Bakan Bolat, Suriye ile ticaretin artışını destekleyen bir diğer verinin araç sayısı olduğunu da ifade etti. Hatay’daki Cilvegözü, Zeytindalı ve Yayladağı gümrük kapılarından 15-20 Ocak’ta 532 aracın Suriye’ye geçtiğini belirtti. “Yani 11 Ocak’tan önceki araç sayısından daha fazla tırımız Suriye’ye ihracat taşıması yapmıştır” sözlerini kullandı. Öncüpınar, Çobanbey, Karkamış, Akçakale ve Ceylanpınar kapılarında da günlük taşıma sayısının arttığını vurguladı ve “Suriye Türkiye’den ithalatı durdurdu, yüksek gümrük vergileri uyguladı” gibi ithamların doğru olmadığını dile getirdi.