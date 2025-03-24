Ticari Araç Bariyere Çarptı: 4 Yaralı

TİCARİ ARAÇ BARIYERE SAPLANDI

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-Denizli Otobanı Yenipazar Yörükali Efe kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 AHH 366 plakalı ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç bariyere saplandı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarının ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Olayda yaralanan S.B.D, E.D., M.A.D. ve K.I hastaneye kaldırılmak üzere ambulanslarla götürüldü. Yaralılardan S.B.D’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.