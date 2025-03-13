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Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

KAZA ANINDA YARALANANLAR

Elazığ’da hafif ticari bir aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Elazığ-Keban karayolunun 10. kilometresinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, S.Ç. adlı sürücünün kullandığı 23 HC 345 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen bildirdi. Bu doğrultuda olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı ve tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazanın sebeplerini araştırmak için olay yerinde incelemelerde bulundu.

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