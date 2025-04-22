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Ticari Araç Hafriyat Kamyonuna Çarptı: 1 Yaralı

KAZA ANI HAFİF YARALILARLA SONUÇLANDI

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, hafriyat kamyonu, dönüş yapmaya çalışan ticari araca çarptı ve bu olay sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, Haraççı – Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde, saat 11.00 civarında meydana geldi. İddialara göre, hafriyat kamyonu, kendisiyle aynı istikamette u dönüşü yapmakta olan ticari taksiye çarptı. Çarpma sonucunda ticari aracın sürücüsü Levent Yılmaz, araç içinde sıkıştı.

OLAY YERİNE HIZLI MÜDAHALE

Kazanın gerçekleşmesinin ardından çevredeki vatandaşların hızla yaptığı ihbarlar sonucunda olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, kaza alanında güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalarına başladı. Araç içerisinden çıkarılan Levent Yılmaz, hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Kaza sonucunda hem ticari araçta hem de hafriyat kamyonunda maddi hasar meydana geldi. Bunun yanı sıra, kaza nedeniyle cadde üzerinde yoğun araç trafiği oluştu. Olayın yaşandığı anlar ve sürücünün kurtarılma çabaları, cep telefonlarıyla kaydedildi. Bu durum, kazaya tanıklık edenlerin dikkatini çekti.

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