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Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Burdur’da akşam saatlerinde bir hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, saat 21.25 sıralarında Merkez Emek Mahallesi Ergenekon Caddesi üzerinde gerçekleşti. Bilgilere göre, sürücüleri belirlenemeyen 07 BMG 906 plakalı Fiat marka otomobil, 06 EOS 394 plakalı hafif ticari araç ile cadde kesişiminde çarpıştı.

YARALILARA MÜDAHALE

Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan Emine Ö. ve Beyza Ç. yaralandı. Olayı gören çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıları ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

TEDAVİ DURUMU

Araçlar çekici yardımıyla otoparka alınırken, hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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