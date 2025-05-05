Ticari Araç Yan Yattı, Kurtulan Yok

TRAFFIC ACCIDENT ON ADNAN MENDERES BULVARI

İSTANBUL – Fatih’te, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halindeki ticari araç kontrolden çıkarak yan yattı. Neyse ki kazada herhangi bir ölü veya yaralı bulunmuyor. Kaza, saat 23.00 sıralarında Fatih Adnan Menderes Bulvarı’nın Aksaray istikametinde gerçekleşti.

IDENTITY OF THE DRIVER REMAINS UNKNOWN

Kaza, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 34 JDP 68 plakalı ve tekstil ürünleriyle dolu ticari araçla meydana geldi. Araç, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yanındaki boş araziye savrulup yan yattı. Kazanın gerçekleştiği anlarda aracın içinde bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

IMMEDIATE RESPONSE FROM EMERGENCY TEAMS

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Boş arazideki ticari araç, sahipleri tarafından boşaltıldı. Polis ekipleri, yolun sağ şeridinde güvenlik tedbirleri aldı. Yan yatmış araç, daha sonra olay yerine gelen vinç yardımıyla çekiciye yüklendi. Şans eseri yaralı ya da ölü olmadan sonlanan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.