Ticari Kredilerde Büyüme Hızı Arttı

KREDİ BÜYÜMESİ HIZLANIYOR

Bankacılık sektöründe kredi büyümesi, 30 Ocak haftasında artış göstererek 5,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ticari ve tüketici kredilerindeki bu hareketlilik, kredi piyasalarının canlılığını artırıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı haftalık verilere göre, sektörün toplam kredi hacmi 31 Ocak itibarıyla 162 milyar 931 milyon lira artarak 16 trilyon 204 milyar 249 milyon liradan 16 trilyon 367 milyar 179 milyon liraya yükseldi.

TİCARİ KREDİLERDEKİ GÜÇLÜ ARTIRIM

13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış verilere göre, ticari kredilerin büyüme oranı 2 puan artarak yüzde 24,5’ten yüzde 26,4’e çıktı. Bu, ticari kredi büyümesinde son 5,5 ayın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Tüketici kredileri de hızlı bir artış gösterdi. 30 Ocak haftasında tüketici kredisi büyüme oranı 2 puanı aşarak yüzde 40,8’den yüzde 43,4’e yükseldi. Tüketici kredi tutarı 31 Ocak itibarıyla 25 milyar 85 milyon lira artışla 2 trilyon 62 milyar 695 milyon liraya ulaştı. Bu toplamın 523,5 milyar lirası konut, 71,2 milyar lirası taşıt ve 1 trilyon 467,9 milyar lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin toplam tutarı 17 milyar 772 milyon lira artarak 2 trilyon 298 milyar 851 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründeki takipteki alacaklar 9 milyar 828 milyon lira artışla 314 milyar 726 milyon liraya çıktı ve bu tutarın 233 milyar 34 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Ayrıca, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 6 milyar 668 milyon lira artarak 3 trilyon 589 milyar 816 milyon lira seviyesine ulaştı.

Kaynak: Bloomberg HT