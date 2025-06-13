Ticari Süt Miktarı Azaldı

İNMEK SÜTÜ TOPLAMA MİKTARINDA AZALMA

Ticari süt işletmeleri tarafından Nisan ayında toplanan inek sütü miktarı, yüzde 3,4 oranında bir gerileme göstererek 981 bin 10 ton oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimi istatistiklerini paylaştı. Bu verilere göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 oranında artış gösterdi ve Ocak-Nisan döneminde de bir önceki yıla göre yüzde 1,5 oranında yükseldi.

ÜRÜN ÜRETİMİNDE ARTILAR

Nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre inek peyniri üretimi yüzde 4,8, yoğurt üretimi yüzde 5,8, içme sütü üretimi yüzde 7,9 ve tereyağı ile sadeyağ üretimi yüzde 24,1 oranında arttı. Ocak-Nisan döneminde de inek peyniri üretimi yüzde 0,8, yoğurt üretimi yüzde 3, içme sütü üretimi yüzde 2,7 ve tereyağı ile sadeyağ üretimi yüzde 6,8’lik bir artış kaydetti.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

Bir önceki ayda 1 milyon 15 bin 647 ton olan ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Nisan ayında yeniden azalarak 981 bin 10 ton seviyesine indi. Ayrıca, bir önceki ay 148 bin 525 ton olarak kaydedilen içme sütü üretimi, Nisan ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 142 bin 948 ton olarak gerçekleşti.